«Вернёмся сюда для седьмого матча». Шенгюн — о победе над «Лейкерс» в пятом матче

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн выступил с заявлением в адрес «Лос-Анджелес Лейкерс» после того, как его команда одержала победу в пятом матче (99:93) и сократила отставание в серии.

«Все чувствуют себя потрясающе. Никто не устал. Сегодня все это показали. Теперь выходим на площадку перед нашими семьями и друзьями, сделаем свою работу и вернёмся сюда для седьмого матча», — приводит слова Шенгюна корреспондент ESPN Малика Эндрюс.

Шенгюн также отметил, что в прошлом сезоне «Рокетс» проиграли в седьмом матче первого раунда «Голден Стэйт Уорриорз», что служит для команды дополнительной мотивацией.