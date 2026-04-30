Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
«Вернёмся сюда для седьмого матча». Шенгюн — о победе над «Лейкерс» в пятом матче

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн выступил с заявлением в адрес «Лос-Анджелес Лейкерс» после того, как его команда одержала победу в пятом матче (99:93) и сократила отставание в серии.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 99
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Ривз - 22, Эйтон - 18, Хатимура - 12, Смарт - 11, Вандербилт - 2, Ларэвиа - 2, Кеннард - 1, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Хэйс, Клебер
Хьюстон Рокетс: Смит II - 22, Исон - 18, Томпсон - 15, Шенгюн - 14, Шеппард - 12, Окоги - 7, Финни-Смит - 6, Холидей - 5, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин

«Все чувствуют себя потрясающе. Никто не устал. Сегодня все это показали. Теперь выходим на площадку перед нашими семьями и друзьями, сделаем свою работу и вернёмся сюда для седьмого матча», — приводит слова Шенгюна корреспондент ESPN Малика Эндрюс.

Шенгюн также отметил, что в прошлом сезоне «Рокетс» проиграли в седьмом матче первого раунда «Голден Стэйт Уорриорз», что служит для команды дополнительной мотивацией.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
