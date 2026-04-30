«Фенербахче» — «Жальгирис»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

В четверг, 30 апреля, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием турецкого клуба «Фенербахче» и литовского коллектива «Жальгирис» из Каунаса. Игра начнётся в 20:45 мск.

На данный момент «Фенербахче» ведёт в серии — 1-0.

Турецкий коллектив является действующим победителем Евролиги, который в прошлом сезоне в рамках «Финала четырёх» обыграл «Монако» в решающем матче турнира. Бронзовые медали по итогам сезона взял греческий «Олимпиакос».