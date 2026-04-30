Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Защитник «Монако» Джеймс может получить трёхматчевую дисквалификацию

Защитник «Монако» Майк Джеймс рискует получить отстранение на три матча чемпионата Франции после удаления в матче с клубом АСВЕЛ, сообщает BasketNews со ссылкой на источники.

Инцидент произошёл 18 апреля во второй четверти. 35-летний американский разыгрывающий получил два технических фола, после чего выразил недовольство в адрес судей, что и стало причиной возможного наказания.

«Монако» намерен подать апелляцию в надежде сократить срок дисквалификации. В случае её отклонения Джеймс пропустит матч французской лиги 10 мая с «Парижем».

Отметим, «Монако» занимает первое место в национальном первенстве с результатом 21-5.

