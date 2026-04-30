Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Самара» покинет Единую лигу ВТБ — источник

Комментарии

Баскетбольный клуб «Самара» не будет выступать в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне. Как стало известно «Перехвату», волжане не смогли предоставить финансовые гарантии в лигу к дедлайну 30 апреля.

Ранее клуб перешёл под курирование государства после того, как при прежнем руководстве команды накопились долги на сумму около 200 млн рублей.

«Самара» выступала в главном российском чемпионате с 2022 года, когда поднялась из Суперлиги.

По данным источника, будущее главной мужской команды под вопросом — речь идёт не только о выступлении в главном дивизионе страны.

В этом сезоне Единой лиги «Самара» не попала в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице.

