Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Мусса Диабате стал обладателем награды НБА за самоотверженность на площадке

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Мусса Диабате получил награду NBA Hustle Award в сезоне-2025/2026. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Награда вручается игроку, демонстрирующему наибольшую самоотверженность на площадке.

В своём третьем сезоне в лиге 24-летний француз установил личные рекорды по всем основным показателям: 7,9 очка (63,1% с игры), 8,7 подбора, 1,9 передачи, 1,0 блок-шота и 0,8 перехвата в среднем за 26 минут.

Диабате стал восьмым игроком в истории, получившим эту награду, присоединившись к Дрэймонду Грину, Алексу Карусо, Маркусу Смарту (трёхкратный победитель), Монтрезу Харреллу, Амиру Джонсону, Патрику Беверли и Таддеусу Янгу.

