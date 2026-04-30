Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
Дрэймонд Грин заявил, что Стив Керр препятствовал развитию его карьеры

Дрэймонд Грин заявил, что Стив Керр препятствовал развитию его карьеры
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что считает главного тренера Стива Керра человеком, который сдерживал его профессиональное развитие.

«Часть меня считает, что он препятствовал моей карьере и тому, кем я мог бы стать. Когда пришёл Кевин [Дюрант] в 2016 году, у меня не было ни одного розыгрыша в нашей схеме. Думаете, это могло помешать развитию атакующего игрока? Конечно. Иногда думаю: «Кем бы я действительно мог стать, если бы оставался верен своей игре?» — сказал Грин в своём подкасте YouTube.

При этом форвард добавил, что благодарен Керру за то, что тот помог ему стать успешным игроком, и не держит зла.

