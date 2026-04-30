«Олимпиакос» разгромил «Монако» в втором матче четвертьфинальной серии Евролиги

В Пирее (Греция) завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и «Монако». Игра закончилась победой греческой команды со счётом 94:64. Счёт в серии — 2-0.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 21 очко.

В составе «Монако» 11 очков набрал Кеварриус Хэйс, 10 очков на счету Альфа Диалло.

Третья встреча в серии состоится в Монако 5 мая.

Напомним, что матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).