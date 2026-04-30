«Олимпиакос» разгромил «Монако» в втором матче четвертьфинальной серии Евролиги
В Пирее (Греция) завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и «Монако». Игра закончилась победой греческой команды со счётом 94:64. Счёт в серии — 2-0.
Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
30 апреля 2026, четверг. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
94 : 64
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Джеймс
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 21 очко.
В составе «Монако» 11 очков набрал Кеварриус Хэйс, 10 очков на счету Альфа Диалло.
Третья встреча в серии состоится в Монако 5 мая.
Напомним, что матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).
