«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле принимал «Жальгирис». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 86:74 (26:14, 25:19, 15:14, 20:27). Счёт в серии до трёх побед стал 2-0 в пользу турецкого клуба.

Лучшим игроком матча стал итальянский баскетболист «Фенербахче» Николо Мелли. На его счету 17 очков и четыре подбора.

У «Жальгириса» отличился форвард Мозес Райт, в его активе 16 очков и три подбора.

Третий матч в серии состоится 6 мая.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).