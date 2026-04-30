Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
«Фенербахче» — «Жальгирис», результат матча 30 апреля 2026, счет 86:74, Евролига-2025/2026

«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
Комментарии

Завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого «Фенербахче» в Стамбуле принимал «Жальгирис». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 86:74 (26:14, 25:19, 15:14, 20:27). Счёт в серии до трёх побед стал 2-0 в пользу турецкого клуба.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 78
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Сильва, Колсон, Берч
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Лучшим игроком матча стал итальянский баскетболист «Фенербахче» Николо Мелли. На его счету 17 очков и четыре подбора.

У «Жальгириса» отличился форвард Мозес Райт, в его активе 16 очков и три подбора.

Третий матч в серии состоится 6 мая.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).

«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
