Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо и Джокович посетили матч «Олимпиакоса» и «Монако» в Евролиге

Адетокунбо и Джокович посетили матч «Олимпиакоса» и «Монако» в Евролиге
Комментарии

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и легендарный сербский теннисист Новак Джокович посетили матч матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Олимпиакосом» и «Монако», который прошел 30 апреля в Пирее.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
30 апреля 2026, четверг. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
94 : 64
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Джеймс

Фото: Кадр из видео

Напомним, Яннис Адетокунбо — двукратный MVP НБА, чемпион 2021 года в составе «Милуоки Бакс».

Джокович, в свою очередь, является известным болельщиком сербской «Црвены Звезды» и часто появляется на её матчах.

Матчи серии плей-офф Евролиги проводятся в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android