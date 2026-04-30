Адетокунбо и Джокович посетили матч «Олимпиакоса» и «Монако» в Евролиге

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и легендарный сербский теннисист Новак Джокович посетили матч матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Олимпиакосом» и «Монако», который прошел 30 апреля в Пирее.

Напомним, Яннис Адетокунбо — двукратный MVP НБА, чемпион 2021 года в составе «Милуоки Бакс».

Джокович, в свою очередь, является известным болельщиком сербской «Црвены Звезды» и часто появляется на её матчах.

Матчи серии плей-офф Евролиги проводятся в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).