«Валенсия» — «Панатинаикос», результат матча 30 апреля 2026, счет 105:107 ОТ, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» в овертайме обыграл «Валенсию» в 1/4 финала плей-офф Евролиги
В Валенсии, Испания, завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором «Валенсия» принимала греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась победой гостей со счётом 107:105 ОТ. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Панатинаикоса».

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
30 апреля 2026, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
105 : 107
ОТ
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Панатинаикос: Шортс, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал американский защитник Найджел Хэйс, набравший 27 очков и совершивший пять подборов. 19 очков и три передачи на счету Кендрика Нанна.

В составе «Валенсии» отличился Жан Монтеро, в его активе 21 очко, два подбора и шесть передач. 12 очков на счету Камерона Тейлора.

Следующий матч в этой серии состоится 6 мая в Греции.

