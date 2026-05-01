«Панатинаикос» в овертайме обыграл «Валенсию» в 1/4 финала плей-офф Евролиги

В Валенсии, Испания, завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором «Валенсия» принимала греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась победой гостей со счётом 107:105 ОТ. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Панатинаикоса».

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал американский защитник Найджел Хэйс, набравший 27 очков и совершивший пять подборов. 19 очков и три передачи на счету Кендрика Нанна.

В составе «Валенсии» отличился Жан Монтеро, в его активе 21 очко, два подбора и шесть передач. 12 очков на счету Камерона Тейлора.

Следующий матч в этой серии состоится 6 мая в Греции.