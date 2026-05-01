Результаты матчей плей-офф баскетбольной Евролиги-2025/2026 на 30 апреля

Евролига: результаты матчей плей-офф 30 апреля
В четверг, 30 апреля, в Евролиге состоялись вторые матчи четвертьфинальной серии плей-офф сезона-2025/2026. За право сыграть в полуфинале встречались «Фенербахче» и «Жальгирис», «Олимпиакос» и «Монако», а также «Валенсия» и «Панатинаикос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся игр.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 30 апреля:

«Фенербахче» — «Жальгирис» — 86:74;
«Олимпиакос» — «Монако» — 94:64.
«Валенсия» — «Панатинаикос» — 105:107 ОТ.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).

