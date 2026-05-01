Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки «Нью-Йорка» и «Атланты» устроили стычку во время матча плей-офф НБА

Комментарии

В эти минуты в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» проходит шестой матч серии 1/8 финала НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимает «Нью-Йорк Никс»

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
4-я четверть
78 : 133
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Куминга, Джонсон, Уоллес, Макколлум, Винсент, Дэниэлс, Александер-Уолкер, Хилд, Рисашер, Брэдли, Ньюэлл, Оконгву, Гуйе, Кисперт
Нью-Йорк Никс: Кларксон, Макбрайд, Харт, Дадье, Альварадо, Ануноби, Брансон, Колек, Сохан, Робинсон, Бриджес, Таунс, Шамет, Диавара, Хукпорти

На момент написания новости завершилась вторая четверть. По ходу матча центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон устроил потасовку с защитником «Атланты» Дайсоном Дэниэлсом. Игроков разняли партнёры по команде. В результате стычки Робинсон и Дэниэлс получили двойной технический фол и были удалены с площадки.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, «Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 3-2.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android