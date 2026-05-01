Игроки «Нью-Йорка» и «Атланты» устроили стычку во время матча плей-офф НБА

В эти минуты в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» проходит шестой матч серии 1/8 финала НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимает «Нью-Йорк Никс»

На момент написания новости завершилась вторая четверть. По ходу матча центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон устроил потасовку с защитником «Атланты» Дайсоном Дэниэлсом. Игроков разняли партнёры по команде. В результате стычки Робинсон и Дэниэлс получили двойной технический фол и были удалены с площадки.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, «Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 3-2.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».