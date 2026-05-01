«Нью-Йорк» разгромил «Атланту» с разницей в 51 очко и вышел в следующий раунд плей-офф НБА

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Атланта Хоукс» принимала «Нью-Йорк Никс» Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 140:89.

Самым результативным в составе победителей стал О Джи Ануноби, который записал в свой актив 29 очков.

Лучшую результативность в «Атланте» показал Джален Джонсон, набрав 21 очко.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Нью-Йорк Никс». Команда вышла в следующий раунд плей-офф НБА.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».