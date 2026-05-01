Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Атланта Хоукс — Нью-Йорк Никс, результат матча 1 мая 2026, счет 89:140, плей-офф НБА — 2025/2026

«Нью-Йорк» разгромил «Атланту» с разницей в 51 очко и вышел в следующий раунд плей-офф НБА
Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Атланта Хоукс» принимала «Нью-Йорк Никс» Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 140:89.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
89 : 140
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Джонсон - 21, Куминга - 11, Макколлум - 11, Александер-Уолкер - 11, Рисашер - 8, Хилд - 5, Брэдли - 5, Уоллес - 4, Оконгву - 4, Кисперт - 4, Дэниэлс - 3, Гуйе - 2, Винсент, Ньюэлл
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Бриджес - 24, Брансон - 17, Харт - 14, Таунс - 12, Кларксон - 7, Колек - 6, Робинсон - 6, Дадье - 5, Шамет - 5, Сохан - 4, Макбрайд - 3, Альварадо - 3, Хукпорти - 3, Диавара - 2

Самым результативным в составе победителей стал О Джи Ануноби, который записал в свой актив 29 очков.

Лучшую результативность в «Атланте» показал Джален Джонсон, набрав 21 очко.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Нью-Йорк Никс». Команда вышла в следующий раунд плей-офф НБА.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

