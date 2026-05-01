«Филадельфия» обыграла дома «Бостон» в плей-офф НБА и сравняла счёт в серии

«Филадельфия» обыграла дома «Бостон» в плей-офф НБА и сравняла счёт в серии
Комментарии

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Филадельфии на паркете «Веллс Фарго-центра» и закончилась победой хозяев со счётом 106:93.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Джордж - 23, Эмбиид - 19, Убре - 14, Эджкомб - 14, Драммонд - 2, Граймс - 2, Эдвардс - 2, Лоури, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер
Бостон Селтикс: Браун - 18, Тейтум - 17, Притчард - 14, Уайт - 11, Гарза - 9, Хозер - 5, Шейерман - 5, Кета - 4, Харпер Мл. - 3, Уолш - 3, Вучевич - 2, Бэнтон - 2, Гонсалес, Шульга, Уильямс

Таким образом, счёт в серии стал равным – 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси, который записал в свой актив 30 очков, два подбора и пять передач. Также в составе победителей стоит отметить центрового Джоэла Эмбиида, у которого дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

Лёгкий форвард Джейсон Тейтум из «Селтикс» оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
