«Денвер» проиграл «Миннесоте» и вылетел из плей-офф НБА. У Йокича — дабл-дабл

Утром 1 мая на паркете «Таргет-центра» (Миннеаполис, США) завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 110:98 и серию со счётом 4-2, а «Денвер» покинул турнир.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейден Макдэниелс, на счету которого 32 очка, 10 подборов и три передачи (дабл-дабл).

У гостей дабл-дабл на счету серба Николы Йокича, у которого 28 очков, девять подборов и 10 передач.

Ранее выход в четвертьфинал плей-офф себе обеспечили «Оклахома», «Сан-Антонио», и «Нью-Йорк Никс».