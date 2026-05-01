Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс, результат матча 1 мая 2026, счет 110:98, плей-офф НБА — 2025/2026

«Денвер» проиграл «Миннесоте» и вылетел из плей-офф НБА. У Йокича — дабл-дабл
Утром 1 мая на паркете «Таргет-центра» (Миннеаполис, США) завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 110:98 и серию со счётом 4-2, а «Денвер» покинул турнир.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 18, Кларк - 3, Хиланд - 1, Шеннон, Макдэниелс, Филлипс, Инглс, Конли, Рид, Беранже, Гобер
Денвер Наггетс: Валанчюнас - 2, Браун, Строутер, Джонс, Хардуэй-младший, Браун, Холмс, Йокич, Джонс, Ннаджи, Джонсон, Пикетт, Мюррэй

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейден Макдэниелс, на счету которого 32 очка, 10 подборов и три передачи (дабл-дабл).

У гостей дабл-дабл на счету серба Николы Йокича, у которого 28 очков, девять подборов и 10 передач.

Ранее выход в четвертьфинал плей-офф себе обеспечили «Оклахома», «Сан-Антонио», и «Нью-Йорк Никс».

Сетка плей-офф НБА
Календарь плей-офф НБА
Сейчас читают:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
