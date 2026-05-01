«В Сербии после такого уволили бы всех». Никола Йокич высказался о вылете «Денвера»

«В Сербии после такого уволили бы всех». Никола Йокич высказался о вылете «Денвера»
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал вылет команды на стадии первого раунда плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 32, Шеннон - 24, Рэндл - 18, Рид - 15, Гобер - 10, Конли - 7, Кларк - 3, Хиланд - 1, Филлипс, Инглс, Досунму, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Джонсон - 27, Хардуэй-младший - 13, Мюррэй - 12, Джонс - 8, Джонс - 4, Браун - 3, Валанчюнас - 2, Браун - 1, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт

«Мы вылетели уже в первом раунде. Думаю, нам до цели ещё очень далеко. Но решения принимаю не я. В Сербии после такого, честно говоря, уволили бы всех», — ответил Йокич в интервью после матча на вопрос, станет ли это лето решающим для клуба.

Напомним, «Денвер» проиграл «Миннесоте» сегодня со счётом 98:110. Счёт в серии 4-2 в пользу «Тимбервулвз».

Никола Йокич в сегодняшнем матче оформил дабл-дабл. «Миннесота» стала четвёртой командой, прошедшей первый раунд. Ранее выход в четвертьфинал плей-офф себе обеспечили «Оклахома», «Сан-Антонио» и «Нью-Йорк Никс».

