«В Сербии после такого уволили бы всех». Никола Йокич высказался о вылете «Денвера»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал вылет команды на стадии первого раунда плей-офф НБА.

«Мы вылетели уже в первом раунде. Думаю, нам до цели ещё очень далеко. Но решения принимаю не я. В Сербии после такого, честно говоря, уволили бы всех», — ответил Йокич в интервью после матча на вопрос, станет ли это лето решающим для клуба.

Напомним, «Денвер» проиграл «Миннесоте» сегодня со счётом 98:110. Счёт в серии 4-2 в пользу «Тимбервулвз».

Никола Йокич в сегодняшнем матче оформил дабл-дабл. «Миннесота» стала четвёртой командой, прошедшей первый раунд. Ранее выход в четвертьфинал плей-офф себе обеспечили «Оклахома», «Сан-Антонио» и «Нью-Йорк Никс».

