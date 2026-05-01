НБА: результаты игр плей-офф на 1 мая

В ночь на 1 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 1 мая:

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 89:140 — счёт в серии 2-4;

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 106:93 — счёт в серии 3-3;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 110:98 — счёт в серии 4-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».