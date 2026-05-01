Испанская полиция хотела арестовать владельца «Панатинаикоса» за провокационное поведение

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман сообщил, что владельца команды Димитриса Яннакопулоса и некоторых членов персонала клуба попыталась арестовать испанская полиция за провокационное поведение во время второго матча с «Валенсией».

«Я скажу очень коротко. У нашей раздевалки стоят 10 полицейских, которые хотят арестовать некоторых наших сотрудников и нашего президента Яннакопулоса. Впервые за всю мою карьеру — а я в спорте уже 30 лет — впервые вижу, чтобы мы выиграли матч в овертайме, все счастливы, а полиция и сотрудники «Валенсии» выставляли полицейских перед нашей раздевалкой.

10 полицейских, чтобы не дать нам порадоваться, а теперь они арестуют нашего президента Яннакопулоса, нашего генерального менеджера и ещё нескольких человек. Что это такое? Большое спасибо, наслаждайтесь. До встречи в Афинах. До встречи в Афинах, ребята!» — сказал Атаман на пресс-конференции.

Напомним, во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги «Панатинаикос» в овертайме обыграл «Валенсию» (107:105). Теперь счёт в серии — 2-0 в пользу греческого клуба.