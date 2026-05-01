Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Евролига должна принять меры». Тренер «Валенсии» — о поведении владельца «Панатинаикоса»

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес после домашнего поражения от «Панатинаикоса» (105:107 ОТ) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги раскритиковал владельца греческого клуба Димитриса Яннакопулоса.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
30 апреля 2026, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
105 : 107
ОТ
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Панатинаикос: Шортс, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

«Их президент — это позор. Не может быть, чтобы Евролига, такая серьёзная лига, позволяла подобным людям, которые идут против ценностей спорта, находиться там и создавать плохую атмосферу. То, что этот парень подходил к судейскому столику, пытаясь вмешаться и повлиять на игру, кажется абсолютно неприемлемым, и Евролига должна принять меры», — заявил Мартинес на послематчевой пресс-конференции.

Конфликт разгорелся после того, как за пять секунд до конца игры владелец греческого клуба Яннакопулос покинул своё место у скамейки, подошёл к судейскому столику и выразил недовольство решениями арбитров.

После победного броска Найджела Хэйс-Дэвиса на последней секунде между игроками и персоналом команд вспыхнула потасовка, а разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн адресовал трибунам неприличный жест.

После матча испанская полиция ожидала у раздевалки гостей, чтобы установить личности Яннакопулоса и нескольких сотрудников клуба для расследования. Позже были составлены административные протоколы, арестов не производилось.

Результаты матча:
«Панатинаикос» в овертайме обыграл «Валенсию» в 1/4 финала плей-офф Евролиги
