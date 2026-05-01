«Миннесота» без трёх лидеров впервые в истории НБА выиграла матч плей-офф у «Денвера»

«Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Денвер Наггетс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА (110:98) и установила историческое достижение.

Команда выиграла без Айо Досунму (21,8 очка в среднем в серии), Энтони Эдвардса (18,5) и Донте Дивинченцо (10,8). «Миннесота» стала первой командой в истории НБА, выигравшей матч плей-офф без трёх и более игроков, набиравших в этой серии в среднем 10 и более очков.

Джейден Макдэниелс набрал 32 очка и 10 подборов, Терренс Шеннон-младший добавил 24 очка.

У «Денвера» Никола Йокич набрал 28 очков, 10 передач и девять подборов, Джамал Мюррэй реализовал лишь 4 из 17 бросков — 12 очков.

«Миннесота» выиграла серию 4-2 и во втором раунде встретится с «Сан-Антонио Спёрс».