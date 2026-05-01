Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
«Миннесота» без трёх лидеров впервые в истории НБА выиграла матч плей-офф у «Денвера»

Комментарии

«Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Денвер Наггетс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА (110:98) и установила историческое достижение.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 32, Шеннон - 24, Рэндл - 18, Рид - 15, Гобер - 10, Конли - 7, Кларк - 3, Хиланд - 1, Филлипс, Инглс, Досунму, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Джонсон - 27, Хардуэй-младший - 13, Мюррэй - 12, Джонс - 8, Джонс - 4, Браун - 3, Валанчюнас - 2, Браун - 1, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт

Команда выиграла без Айо Досунму (21,8 очка в среднем в серии), Энтони Эдвардса (18,5) и Донте Дивинченцо (10,8). «Миннесота» стала первой командой в истории НБА, выигравшей матч плей-офф без трёх и более игроков, набиравших в этой серии в среднем 10 и более очков.

Джейден Макдэниелс набрал 32 очка и 10 подборов, Терренс Шеннон-младший добавил 24 очка.

У «Денвера» Никола Йокич набрал 28 очков, 10 передач и девять подборов, Джамал Мюррэй реализовал лишь 4 из 17 бросков — 12 очков.

«Миннесота» выиграла серию 4-2 и во втором раунде встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

