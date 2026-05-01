«Валенсия» осудила действия владельца «Панатинаикоса», сообщив, что клуб подаст жалобу

Пресс-служба «Валенсии» опубликовала официальное заявление в связи с резким заявлением главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана, который ранее рассказал, что сотрудники испанского клуба вызвали полицейских для ареста владельца греческого клуба Димитриса Яннакопулоса.

«Валенсия» осуждает поведение президента «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса, который во время матча перешёл все границы, в неподобающей манере подойдя к судейскому столику, пытаясь повлиять на судей и оскорбляя их, что отражено в протоколе матча. Он также отказался выполнять указания сотрудников службы безопасности и создал неоправданную напряжённость, за что полиция выписала ему и ещё нескольким членам его команды штраф.

Клуб подаст официальную жалобу в организацию соревнований и надеется, что Евролига строго накажет нарушителя, который подрывает репутацию нашего вида спорта, особенно учитывая, что он уже не в первый раз нарушает правила», — сказано в пресс-релизе.