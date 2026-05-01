Владелец «Панатинаикоса» подошёл к судьям, выразив недовольство арбитром в матче Евролиги

Опубликовано видео, на котором видно, как владелец греческого клуба «Панатинаикос» Димитрис Яннакопулос покинул своё место у скамейки за пять секунд до окончания второго матча серии плей-офф Евролиги с «Валенсией», подошёл к судейскому столику и выразил недовольство решениями арбитров.

После матча испанская полиция ожидала у раздевалки Димитриса и нескольких сотрудников «Панатинаикоса», чтобы установить личности Яннакопулоса и нескольких сотрудников клуба для расследования. Позже были составлены административные протоколы, арестов не производилось. Сообщается, что Димитрис в эту же ночь улетел из Валенсии на частном самолёте.