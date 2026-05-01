«Ожидаем более сложного матча в Москве». Перасович — о третьей игре УНИКСа с МБА-МАИ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями насчёт предстоящего третьего матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским клубом МБА-МАИ, который состоится в субботу, 2 мая, в Москве:

«В обеих стартовых играх плей-офф, которые мы провели на домашней площадке, МБА-МАИ показала, что является очень сильной командой. Разумеется, они хотят победить и составить нам конкуренцию. Поэтому ожидаем более сложного матча в Москве. Нам следует хорошо подготовиться, сохранять концентрацию и показать хорошую игру», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, в данный момент счёт в серии 2-0 в пользу казанского клуба.