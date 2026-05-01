Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид — о седьмом матче с «Бостоном»: устал им проигрывать

Комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался перед седьмым матчем серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс».

«Я играю против этих парней так долго. Я устал им проигрывать. У нас есть шанс совершить что-то особенное. Это суперкоманда. Мы должны выходить с тем же настроем, что и в последних двух матчах. Одно владение за раз. Тяжёлая атмосфера, но мы уже были там — мы выиграли два матча в Бостоне.

Это весело — соревноваться. Я взволнован. В Бостоне всегда тяжело, но это весёлая публика. Здорово забивать важные броски, когда весь зал замолкает. Я наслаждаюсь каждым моментом. Выигрывать — это весело. Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Эмбиида журналист PhillyVoice Адам Ааронсон в социальной сети Х.

«Селтикс» выиграли три предыдущие серии плей-офф с «Сиксерс» с Эмбиидом. Сейчас счёт в серии 3-3. Решающий матч пройдёт в субботу на «Ти-Ди Гарден».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android