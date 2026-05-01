Клубы НБА и НХЛ из Миннесоты впервые в истории одновременно вышли во второй раунд плей-офф

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» и команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» впервые в истории одновременно прошли во второй раунд плей-офф своих организаций. На это обратил внимание аккаунт OptaSTATS в социальной сети Х.

«Миннесота Тимбервулвз» в рамках 1/8 плей-офф НБА победила в серии с колорадским коллективом «Денвер Наггетс» со счётом 4-2, а «Миннесота Уайлд» с аналогичным счётом обыграла техасский клуб «Даллас Старз».

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота Тимбервулвз» — с «Сан-Антонио Спёрс».