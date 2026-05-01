Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич: всё ещё хочу быть в «Наггетс» навсегда

Никола Йокич: всё ещё хочу быть в «Наггетс» навсегда
Комментарии

31-летний сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после поражения от «Миннесоты Тимбервулвз» (98:110) и вылета «Денвера» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заявил, что по-прежнему хочет остаться в клубе на всю карьеру, но признал, что команда далека от чемпионского уровня.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 32, Шеннон - 24, Рэндл - 18, Рид - 15, Гобер - 10, Конли - 7, Кларк - 3, Хиланд - 1, Филлипс, Инглс, Досунму, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Джонсон - 27, Хардуэй-младший - 13, Мюррэй - 12, Джонс - 8, Джонс - 4, Браун - 3, Валанчюнас - 2, Браун - 1, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт

«Мы только что проиграли в первом раунде, так что, думаю, мы далеки [от титула]. Я всё ещё хочу быть в «Наггетс» навсегда», — приводит слова Йокича обозреватель Энтони Слэйтер в социальной сети Х.

Серб набрал 28 очков, 10 передач и девять подборов в шестом матче, но его связка с Джамалом Мюрреем не сработала — Мюррей реализовал лишь 4 броска с игры из 17.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android