Никола Йокич: всё ещё хочу быть в «Наггетс» навсегда

31-летний сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после поражения от «Миннесоты Тимбервулвз» (98:110) и вылета «Денвера» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заявил, что по-прежнему хочет остаться в клубе на всю карьеру, но признал, что команда далека от чемпионского уровня.

«Мы только что проиграли в первом раунде, так что, думаю, мы далеки [от титула]. Я всё ещё хочу быть в «Наггетс» навсегда», — приводит слова Йокича обозреватель Энтони Слэйтер в социальной сети Х.

Серб набрал 28 очков, 10 передач и девять подборов в шестом матче, но его связка с Джамалом Мюрреем не сработала — Мюррей реализовал лишь 4 броска с игры из 17.