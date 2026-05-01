Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Фото: Кендрик Нанн показал возмутительный жест после победы во втором матче с «Валенсией»
30-летний американский защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн показал возмутительный жест, празднуя победу греческой команды во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги с испанским клубом «Валенсия» со счётом 107:105. Теперь «Панатинаикос» ведёт в серии, выиграв две из двух встреч.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
30 апреля 2026, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
105 : 107
ОТ
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Панатинаикос: Шортс, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

После решающего броска Найджела Хэйса, который принёс грекам победу, Кендрик присоединился к празднованию, схватившись рукой за гениталии и помахав на прощание фанатам «Валенсии». Многие болельщики испанского клуба раскритиковали этот возмутительный жест Нанна.

Фото: Кадр из видео, опубликованного пресс-службой «Панатинаикоса»

Кендрик по ходу матча набрал 19 очков, сделал один подбор, а также отдал три передачи.

