Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Захаров — о матче с МБА-МАИ: нужно выйти с такой же энергией, как в первых двух играх

Комментарии

Защитник УНИКСа Денис Захаров поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ, который состоится 2 мая в Москве.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Расслабляться в любом случае не стоит. Будем настраиваться на победу. Нужно выйти с такой же энергией, как в предыдущих двух играх. Настроение боевое. На тренировках разобрали некоторые ошибки, что-то подкорректировали. Мы готовы показать хороший баскетбол в Москве.

— По силам ли МБА-МАИ дома навязать борьбу УНИКСу?
— Не скажу, что москвичи в Казани играли плохо. Как говорил тренер, они сделали всё, что смогли. Моё мнение: нам нужно больше отталкиваться от своей игры. Не расслабляться, давать энергию, действовать умно и, собственно, следовать плану на матч, — приводит слова Захарова пресс-служба клуба.

Счёт в серии — 2-0 в пользу УНИКСа.

