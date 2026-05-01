Захаров — о матче с МБА-МАИ: нужно выйти с такой же энергией, как в первых двух играх

Защитник УНИКСа Денис Захаров поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ, который состоится 2 мая в Москве.

— Расслабляться в любом случае не стоит. Будем настраиваться на победу. Нужно выйти с такой же энергией, как в предыдущих двух играх. Настроение боевое. На тренировках разобрали некоторые ошибки, что-то подкорректировали. Мы готовы показать хороший баскетбол в Москве.

— По силам ли МБА-МАИ дома навязать борьбу УНИКСу?

— Не скажу, что москвичи в Казани играли плохо. Как говорил тренер, они сделали всё, что смогли. Моё мнение: нам нужно больше отталкиваться от своей игры. Не расслабляться, давать энергию, действовать умно и, собственно, следовать плану на матч, — приводит слова Захарова пресс-служба клуба.

Счёт в серии — 2-0 в пользу УНИКСа.