Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Леброн: Майкл Джордан — единственный в своём роде, как и я

41-летний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс лестно высказался в адрес легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Майкла Джордана.

«Во многих вещах Майкл Джордан был лучше меня. И я думаю, что в некоторых вещах я лучше него. Так уж устроена игра. Вы уже понимаете, как люди [неправильно] истолкуют мои слова. Я считаю себя единственным в своём роде. И Майкл Джордан такой же. Эм Джей чертовски невероятный баскетболист. А его броски со средней дистанции были невероятными. Он делал столько всего потрясающего. Я вырос, анализируя всё, что Джордан делал. Как он смог добиться своего и возвыситься над всеми. Конечно, его игра в защите была на высшем уровне. А воля к победе — это черта, о которой знают все и которой все хотели бы обладать», — приводит слова Джеймса портал ESPN.

