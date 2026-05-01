Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Летом в НБА будут следить за ситуацией с будущим Йокича в «Денвере» — The Athletic

Авторитетное американское издание The Athletic сообщает, что в предстоящее межсезонье в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) все будут следить за решением 31-летнего чемпиона НБА серба Николы Йокича, выступающего на позиции центрового, насчёт продления контракта с колорадской командой «Денвер Наггетс».

После болезненного вылета «Денвера» интрига только усилилась: в НБА прекрасно понимают, что за шанс заполучить Йокича в очередь выстроилась бы половина лиги — если не вся.

В регулярном сезоне-2025/2026 НБА Никола принял участие в 65 матчах. В среднем за игру Йокич набирал 27,7 очка, делал 12,8 подбора и отдавал 10,7 передачи.

Материалы по теме
На этом всё. Никола Йокич с «Денвером» бесславно завершили серию с «Миннесотой»
На этом всё. Никола Йокич с «Денвером» бесславно завершили серию с «Миннесотой»
