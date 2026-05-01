Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

СШОР-Локомотив-Кубань – ЦСКА-Юниор, результат матча 1 мая 2026, счет 57:81, Единая молодежная лига ВТБ — 2025/2026

«ЦСКА-Юниор» стал обладателем бронзовой награды Единой молодёжной лиги
В пятницу, 1 мая, в Санкт-Петербургской Академии баскетбола «Зенит» прошёл матч Единой молодёжной лиги ВТБ. В матче за третье место встречались «СШОР-Локомотив-Кубань» и «ЦСКА-Юниор». Игра завершилась со счётом 57:81 (17:20, 13:21, 12:19, 15:21) в пользу юных армейцев.

В составе команды из Краснодара наилучшим образом себя проявил атакующий защитник Роман Ворсулев. На свой счёт он записал 15 очков, два подбора, три передачи, два перехвата и одну потерю. Коэффициент его эффективности равен «+18».

В команде победителей наибольшую результативность продемонстрировал центровой Даниил Абрамов, принёсший команде шесть очков. Он также совершил 11 подборов, сделал одну передачу и три перехвата. Коэффициент его полезности в этом матче составил «+21».

Покорил молодёжку «Реала» — на очереди скауты НБА. Важный вызов в карьере юного россиянина
