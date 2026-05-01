Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Йонас Валанчюнас может покинуть «Денвер» и вернуться в Евролигу летом — Basket News

Йонас Валанчюнас может покинуть «Денвер» и вернуться в Евролигу летом — Basket News
33-летний литовский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Йонас Валанчюнас может в следующем сезоне продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает авторитетный портал Basket News со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, Йонасу по контракту с «Денвером» осталось выступать ещё один сезон в НБА. Однако руководство клуба имеет право расторгнуть соглашение этим летом либо по собственной инициативе, либо в случае обмена Валанчюнаса в другую команду НБА.

За ситуацией вокруг будущего литовского центрового следят несколько клубов Евролиги, в том числе каунасский «Жальгирис», который активно ищет центрового на будущий сезон.

При этом сам Валанчюнас рассматривал возможность возвращения в Европу ещё в прошлом году и был близок к соглашению с греческим «Панатинаикосом».

