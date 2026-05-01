Владелец «Финикс Санз»: Девин Букер не будет обменян, он приведёт нас к чемпионству

Владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия в ходе прямой трансляции по итогам сезона высказался о будущем защитника Девина Букера на фоне слухов о возможном обмене.

«Девин Букер — наш ключевой игрок. Я обожаю Девина Букера. Девину Букеру нравится здесь. Наш тренер любит Девина Букера, наш генеральный менеджер любит Девина Букера, и Девин Букер останется здесь. Он приведёт нас к чемпионству, здесь, в Финиксе. Вот что он сделает, и мы построим вокруг него правильную команду. Он станет лучше, так же как я стану лучше, так же как все в нашей организации станут лучше.

В то же время Девин Букер — это тот, кого мы хотим видеть здесь, и он отлично подходит для города, отлично подходит для сообщества. Я пойду в огонь вместе с Девином Букером, и я сделаю это с гордостью… Девин Букер не будет продан. Девин Букер — наш ключевой игрок. Мы выиграем чемпионат здесь, вместе с Девином Букером. Я с нетерпением жду этого и хочу быть рядом с ним, когда мы это сделаем», — приводит слова Ишбии издание Fadeaway World.

Контракт Букера на ближайшие четыре года составляет $ 263,6 млн. После обмена Кевина Дюранта и Брэдли Била «Санз» взяли курс на омоложение состава, однако 29-летний защитник остаётся неприкосновенным.