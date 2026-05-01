Определились финалисты Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» стал вторым финалистом Суперлиги, одержав победу над грозненским «Динамо» в полуфинальной серии (86:63) и выиграв её со счётом 3-1.

Команда Романа Семернинова, который работает с клубом менее трёх месяцев (с февраля), заняла шестое место в регулярном сезоне, но сумела пробиться в финал. Последний раз такой результат удавался «Темпу-СУМЗ» ровно 10 лет назад.

В финале соперником «Химок» станет челябинский «ЧБК». Серия до четырёх побед пройдёт по схеме 2+2+1+1+1: первый, второй и (при необходимости) пятый и седьмой матчи состоятся в Челябинске. Ориентировочное расписание финала: 10, 12, 16, 18 мая и далее 22, 25, 28 мая при необходимости.

Материалы по теме
Стал известен первый финалист Суперлиги
