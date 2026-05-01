Звезда WNBA наняла охрану из-за угроз после слухов об измене Клэя Томпсона

Защитница «Сиэтл Шторм» Лекси Браун заявила, что получила угрозы смертью в свой адрес и в адрес своей семьи после того, как в интернете её назвали женщиной, с которой Клэй Томпсон изменил рэперше Меган Ти Сталлион. Браун отрицает свою причастность и требует, чтобы обе знаменитости очистили её имя.

«Тот факт, что я до сих пор единственная, кто защищает своё имя, я не знаю, как это переварить. И это то, с чем мне труднее всего смириться: есть массовый призыв защищать чернокожих женщин, но никто не упомянул имя Лекси Браун в этих разговорах. Кто-то, кто знает правду — а почти все вовлечённые знают, что меня там не было, — должен был бы выступить и что-то сказать. Но этого не произошло», — приводит слова Браун Daily Mail.

Ранее Меган Ти Сталлион объявила о разрыве с Клэем Томпсоном, публично обвинив его в измене.