Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда WNBA наняла охрану из-за угроз после слухов об измене Клэя Томпсона

Звезда WNBA наняла охрану из-за угроз после слухов об измене Клэя Томпсона
Комментарии

Защитница «Сиэтл Шторм» Лекси Браун заявила, что получила угрозы смертью в свой адрес и в адрес своей семьи после того, как в интернете её назвали женщиной, с которой Клэй Томпсон изменил рэперше Меган Ти Сталлион. Браун отрицает свою причастность и требует, чтобы обе знаменитости очистили её имя.

«Тот факт, что я до сих пор единственная, кто защищает своё имя, я не знаю, как это переварить. И это то, с чем мне труднее всего смириться: есть массовый призыв защищать чернокожих женщин, но никто не упомянул имя Лекси Браун в этих разговорах. Кто-то, кто знает правду — а почти все вовлечённые знают, что меня там не было, — должен был бы выступить и что-то сказать. Но этого не произошло», — приводит слова Браун Daily Mail.

Ранее Меган Ти Сталлион объявила о разрыве с Клэем Томпсоном, публично обвинив его в измене.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android