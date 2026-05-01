Источник: «Жальгирис» сделал предложение Йонасу Валанчюнасу

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» предложил центровому «Денвер Наггетс» Йонасу Валанчюнасу двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один год, сообщает Krepsinis.net. По информации источника, зарплата за первый сезон составит не менее € 2 млн.

Ранее отмечалось, что «Жальгирис» не единственный клуб Евролиги, проявляющий интерес к 33-летнему литовцу.

Валанчюнас провёл 65 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 8,7 очка, делая 5,1 подбора и 1,2 передачи за 13,4 минуты при 58,2% реализации с игры.

Напомним, сегодня «Денвер» проиграл «Миннесоте» со счётом 98:110 в шестом матче серии первого раунда и вылетел из плей-офф НБА.