Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Источник: «Жальгирис» сделал предложение Йонасу Валанчюнасу

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» предложил центровому «Денвер Наггетс» Йонасу Валанчюнасу двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один год, сообщает Krepsinis.net. По информации источника, зарплата за первый сезон составит не менее € 2 млн.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
110 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 32, Шеннон - 24, Рэндл - 18, Рид - 15, Гобер - 10, Конли - 7, Кларк - 3, Хиланд - 1, Филлипс, Инглс, Досунму, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Джонсон - 27, Хардуэй-младший - 13, Мюррэй - 12, Джонс - 8, Джонс - 4, Браун - 3, Валанчюнас - 2, Браун - 1, Строутер, Холмс, Ннаджи, Пикетт

Ранее отмечалось, что «Жальгирис» не единственный клуб Евролиги, проявляющий интерес к 33-летнему литовцу.

Валанчюнас провёл 65 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 8,7 очка, делая 5,1 подбора и 1,2 передачи за 13,4 минуты при 58,2% реализации с игры.

Напомним, сегодня «Денвер» проиграл «Миннесоте» со счётом 98:110 в шестом матче серии первого раунда и вылетел из плей-офф НБА.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Йонас Валанчюнас может покинуть «Денвер» и вернуться в Евролигу летом — Basket News
