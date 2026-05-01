Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Вопросы, которые хочу слышать». Брансон после разгрома «Атланты» поговорил про WWE
Лидер команды НБА «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон после разгрома «Атланты Хоукс» (140:89) и выхода во второй раунд плей-офф ответил на вопрос про завоевание мирового чемпионства в тяжёлом весе Романом Рейнсом на шоу WWE WrestleMania 42.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
89 : 140
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Джонсон - 21, Куминга - 11, Макколлум - 11, Александер-Уолкер - 11, Рисашер - 8, Хилд - 5, Брэдли - 5, Уоллес - 4, Оконгву - 4, Кисперт - 4, Дэниэлс - 3, Гуйе - 2, Винсент, Ньюэлл
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Бриджес - 24, Брансон - 17, Харт - 14, Таунс - 12, Кларксон - 7, Колек - 6, Робинсон - 6, Дадье - 5, Шамет - 5, Сохан - 4, Макбрайд - 3, Альварадо - 3, Хукпорти - 3, Диавара - 2

— Джейлен, поздравляю тебя с этой победой. Я всю жизнь фанат «Никс». Прошёл через несколько ужасных лет, но вы, парни, определённо возвращаете городу былую славу. Спасибо вам за это. Быстренько, вопрос вне плей-офф: как фанат реслинга что ты думаешь о победе Романа [Рейнса] на WrestleMania и о том, что [его группировка] «Бладлайн» снова воссоединилась?
— Вот это вопросы, которые я хочу слышать… Тебе нужно было спрашивать первым. Я очень взволнован, очень взволнован. У меня есть особое рукопожатие с одним из наших тренеров, и мы признаём его [Романа Рейнса] перед каждой игрой, — приводит слова Брансона с пресс-конференции аккаунт Knicks Videos в социальной сети Х.

Позже Роман Рейнс в социальной сети Х опубликовал эмодзи со своим фирменным движением, репостнув видео с Брансоном.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
