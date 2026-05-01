«Вопросы, которые хочу слышать». Брансон после разгрома «Атланты» поговорил про WWE

Лидер команды НБА «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон после разгрома «Атланты Хоукс» (140:89) и выхода во второй раунд плей-офф ответил на вопрос про завоевание мирового чемпионства в тяжёлом весе Романом Рейнсом на шоу WWE WrestleMania 42.

— Джейлен, поздравляю тебя с этой победой. Я всю жизнь фанат «Никс». Прошёл через несколько ужасных лет, но вы, парни, определённо возвращаете городу былую славу. Спасибо вам за это. Быстренько, вопрос вне плей-офф: как фанат реслинга что ты думаешь о победе Романа [Рейнса] на WrestleMania и о том, что [его группировка] «Бладлайн» снова воссоединилась?

— Вот это вопросы, которые я хочу слышать… Тебе нужно было спрашивать первым. Я очень взволнован, очень взволнован. У меня есть особое рукопожатие с одним из наших тренеров, и мы признаём его [Романа Рейнса] перед каждой игрой, — приводит слова Брансона с пресс-конференции аккаунт Knicks Videos в социальной сети Х.

Позже Роман Рейнс в социальной сети Х опубликовал эмодзи со своим фирменным движением, репостнув видео с Брансоном.