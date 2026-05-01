Перкинс: верю, что «Филадельфия» выиграет эту серию

Бывший центровой «Бостона», а ныне телевизионный аналитик Кендрик Перкинс заявил, что «Филадельфия Сиксерс» выиграет седьмой матч серии у «Селтикс».

«Я очень впечатлён, так впечатлён, что верю, что «Филадельфия Сиксерс» выиграет эту серию. Я считаю, что «Филадельфия» обыграет «Бостон» и выйдет в полуфинал к «Нью-Йорку», потому что, судя по тому, что я сейчас вижу, и я понимаю, что Джо Маззулла придерживается своей атакующей системы, он продолжит бросать много трёхочковых, но именно защита «Бостона» вызывает у меня беспокойство.

Во-первых, у них нет ответа на Тайриза Макси. Он делает всё, что хочет, является главным распасовщиком. И вдруг неожиданно возвращается Джоэл Эмбиид. Никто этого не ожидал», — приводит слова Перкинса First Take.