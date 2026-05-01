Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: верю, что «Филадельфия» выиграет эту серию

Комментарии

Бывший центровой «Бостона», а ныне телевизионный аналитик Кендрик Перкинс заявил, что «Филадельфия Сиксерс» выиграет седьмой матч серии у «Селтикс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень впечатлён, так впечатлён, что верю, что «Филадельфия Сиксерс» выиграет эту серию. Я считаю, что «Филадельфия» обыграет «Бостон» и выйдет в полуфинал к «Нью-Йорку», потому что, судя по тому, что я сейчас вижу, и я понимаю, что Джо Маззулла придерживается своей атакующей системы, он продолжит бросать много трёхочковых, но именно защита «Бостона» вызывает у меня беспокойство.

Во-первых, у них нет ответа на Тайриза Макси. Он делает всё, что хочет, является главным распасовщиком. И вдруг неожиданно возвращается Джоэл Эмбиид. Никто этого не ожидал», — приводит слова Перкинса First Take.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android