Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» в третий раз выиграл Единую молодёжную лигу

В Санкт-Петербурге завершился очередной сезон Единой молодёжной лиги ВТБ. В решающем поединке за золото баскетболисты петербургского «Зенита» переиграли московский «МБА-МАИ-Юниор» со счётом 80:71.

Самым результативным игроком встречи стал Егор Евстафьев. Атакующий защитник записал на свой счёт 35 очков.

Обладателем бронзы стали баскетболисты московского ЦСКА, которые в матче за третье место победили краснодарский «Локомотив-Кубань» — 81:57.

Отметим, что баскетболисты ЦСКА являются пятикратными победителями турнира, три титула у «Зенита», два — у «Химок», по разу Единую молодёжную лигу выигрывали «Локомотив-Кубань» и МБА-МАИ.

