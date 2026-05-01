Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Без Эдвардса у них ноль шансов». Баркли высказался о серии «Миннесоты» и «Сан-Антонио»

«Без Эдвардса у них ноль шансов». Баркли высказался о серии «Миннесоты» и «Сан-Антонио»
Комментарии

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли заявил, что у «Миннесоты Тимбервулвз» нет никаких шансов в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

«Без Энтони Эдвардса у них нет шансов. Ноль. Даже с Энтони это была бы сложная серия. Джокер — малыш по сравнению с Руди. Руди — малыш по сравнению с Виктором. И вся эта периметровая игра ничего не будет значить для «Спёрс», потому что у них в составе три лучших защитника. «Сан-Антонио» очень трудно обыграть», — приводит слова Баркли пресс-служба NBA TV.

Напомним, что ранее выход в четвертьфинал плей-офф себе обеспечили «Оклахома», «Сан-Антонио» и «Нью-Йорк Никс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
