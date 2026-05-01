Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Астана» и «Динамо» подали заявки на вступление в Единую лигу — источник

Комментарии

Казахстанская «Астана» и владивостокское «Динамо» подали свои заявки на участие в сезоне Единой лиги ВТБ — 2026/2027, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Все действующие клубы лиги, за исключением «Самары», предоставили необходимые документы до установленного срока 30 апреля. Заявки «Астаны» и «Динамо» сейчас находятся на стадии рассмотрения.

«Астана» уже имеет опыт выступлений в Единой лиге ВТБ — казахстанская команда участвовала в турнире с сезона-2011/2012, однако пропустила текущий розыгрыш.

В лиге также уточнили, что продолжают контактировать с властями Самарской области по поводу ситуации вокруг баскетбольного клуба «Самара», занявшего последнее, 11-е место по итогам регулярного чемпионата-2025/2026.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android