«Астана» и «Динамо» подали заявки на вступление в Единую лигу — источник

Казахстанская «Астана» и владивостокское «Динамо» подали свои заявки на участие в сезоне Единой лиги ВТБ — 2026/2027, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Все действующие клубы лиги, за исключением «Самары», предоставили необходимые документы до установленного срока 30 апреля. Заявки «Астаны» и «Динамо» сейчас находятся на стадии рассмотрения.

«Астана» уже имеет опыт выступлений в Единой лиге ВТБ — казахстанская команда участвовала в турнире с сезона-2011/2012, однако пропустила текущий розыгрыш.

В лиге также уточнили, что продолжают контактировать с властями Самарской области по поводу ситуации вокруг баскетбольного клуба «Самара», занявшего последнее, 11-е место по итогам регулярного чемпионата-2025/2026.