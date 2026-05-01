Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Кайл Кузма высоко оценил атмосферу на матче Евролиги в Пирее

Американский форвард «Милуоки Бакс» Кайл Кузма впервые посетил игру Евролиги и поделился впечатлениями от атмосферы на втором матче четвертьфинальной серии между «Олимпиакосом» и «Монако» (94:64).

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
30 апреля 2026, четверг. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
94 : 64
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Джеймс

«Да, это мой первый раз на игре Евролиги. Знаете, это потрясающая атмосфера. Вероятно, одна из лучших в Евролиге, я в восторге. Я люблю баскетбол, и Евролига — его часть. У меня здесь есть друзья. Монте Моррис сегодня не играет, но я знаю его со второго класса, с восьми лет. Так что здорово просто быть здесь. Я люблю болельщиков. Фанаты великолепны, и у них команда-рок-звезда», — приводит слова Кузмы пресс-служба «Олимпиакоса».

