Евролига отстранила владельца «Панатинаикоса» на три игры

Евролига вынесла дисциплинарное решение в отношении владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса после инцидентов во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Валенсией», сообщает Basket News.

Яннакопулос отстранён от посещения арены на ближайших трёх играх «Панатинаикоса» в Евролиге, а также оштрафован на € 10 тыс. Дисциплинарное дело было открыто сразу после матча на основе официальных отчётов. Сообщается, что владелец клуба зашёл в запрещённую зону у судейского столика и выразил недовольство действиями арбитров.

Евролига также подтвердила, что намерена рассмотреть изменения в дисциплинарный кодекс перед сезоном-2026/2027, включая возможность введения пожизненных дисквалификаций за серьёзные нарушения, чтобы защитить имидж соревнования и не допускать поведения, ведущего к насилию.