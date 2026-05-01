Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Евролига отстранила владельца «Панатинаикоса» на три игры

Комментарии

Евролига вынесла дисциплинарное решение в отношении владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса после инцидентов во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Валенсией», сообщает Basket News.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
30 апреля 2026, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
105 : 107
ОТ
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Панатинаикос: Шортс, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

Яннакопулос отстранён от посещения арены на ближайших трёх играх «Панатинаикоса» в Евролиге, а также оштрафован на € 10 тыс. Дисциплинарное дело было открыто сразу после матча на основе официальных отчётов. Сообщается, что владелец клуба зашёл в запрещённую зону у судейского столика и выразил недовольство действиями арбитров.

Евролига также подтвердила, что намерена рассмотреть изменения в дисциплинарный кодекс перед сезоном-2026/2027, включая возможность введения пожизненных дисквалификаций за серьёзные нарушения, чтобы защитить имидж соревнования и не допускать поведения, ведущего к насилию.

Материалы по теме
Видео
Владелец «Панатинаикоса» подошёл к судьям, выразив недовольство арбитром в матче Евролиги
Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
