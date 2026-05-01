Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Атланты» Куминга установил антирекорд плей-офф НБА

Комментарии

Конголезский форвард «Атланты Хокс» Жонатан Куминга в шестом матче первого раунда с «Нью-Йорк Никс» (89:140) установил антирекорд плей-офф НБА. Он вышел со скамейки и заработал показатель полезности «-44». Это худший результат среди запасных в матче плей-офф за всю эпоху детальной статистики (play-by-play era), сообщает Basket News.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
89 : 140
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Джонсон - 21, Куминга - 11, Макколлум - 11, Александер-Уолкер - 11, Рисашер - 8, Хилд - 5, Брэдли - 5, Уоллес - 4, Оконгву - 4, Кисперт - 4, Дэниэлс - 3, Гуйе - 2, Винсент, Ньюэлл
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Бриджес - 24, Брансон - 17, Харт - 14, Таунс - 12, Кларксон - 7, Колек - 6, Робинсон - 6, Дадье - 5, Шамет - 5, Сохан - 4, Макбрайд - 3, Альварадо - 3, Хукпорти - 3, Диавара - 2

Куминга провёл на площадке 23 минуты, набрав 11 очков (3 из 7 с игры), сделав 2 подбора и 3 передачи. «Никс» уже в первой половине установили рекорд НБА по разнице очков после двух четвертей в плей-офф.

«Атланта» разгромно проиграла в шестом матче первого раунда и вылетела из плей-офф.

Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Материалы по теме
«Нью-Йорк» разгромил «Атланту» с разницей в 51 очко и вышел в следующий раунд плей-офф НБА
Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android