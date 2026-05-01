Форвард «Атланты» Куминга установил антирекорд плей-офф НБА

Конголезский форвард «Атланты Хокс» Жонатан Куминга в шестом матче первого раунда с «Нью-Йорк Никс» (89:140) установил антирекорд плей-офф НБА. Он вышел со скамейки и заработал показатель полезности «-44». Это худший результат среди запасных в матче плей-офф за всю эпоху детальной статистики (play-by-play era), сообщает Basket News.

Куминга провёл на площадке 23 минуты, набрав 11 очков (3 из 7 с игры), сделав 2 подбора и 3 передачи. «Никс» уже в первой половине установили рекорд НБА по разнице очков после двух четвертей в плей-офф.

«Атланта» разгромно проиграла в шестом матче первого раунда и вылетела из плей-офф.