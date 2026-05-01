Везенков оценил присутствие Адетокунбо и Джоковича на матче «Олимпиакоса» в Евролиге

Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков прокомментировал присутствие на трибуне во время второго матча четвертьфинальной серии плей-офф c «Монако» (94:64) двукратного MVP НБА Янниса Адетокунбо и легендарного теннисиста Новака Джоковича.

«Прежде всего, это большая честь, когда легенды спорта приходят и становятся частью игры. Мы знаем, что Новак болельщик «Црвены Звезды», и между фанатскими базами есть связь — они как братья. Яннис грек, он всё понимает, он чувствует каждый момент. Два дня назад он был на арене «Ариса», а теперь он здесь. Это важно для европейского баскетбола. Атмосфера была потрясающей. Это что-то действительно очень большое», — приводит слова Везенкова Basket News.