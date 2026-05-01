Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

«Реал Мадрид» — «Хапоэль Тель-Авив», результат матча 1 мая 2026, счет 102:75, Евролига-2025/2026

«Реал» уверенно обыграл «Хапоэль» во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
В пятницу, 1 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 завершился матч с участием испанского клуба «Реал» Мадрид и израильского коллектива «Хапоэль» из Тель-Авива. Победу во второй встрече 1/4 финала одержали хозяева площадки со счётом 102:75 (24:21, 16:21, 33:20, 29:13).

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
01 мая 2026, пятница. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
102 : 75
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Льюль, Фелис, Лень
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эдвардс, Малкольм, Рэндольф, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар

В составе хозяев наибольшую результативность показал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо. Он принёс команде 23 очка и сделал три подбора.

В составе израильской команды команды отличился американский центровой Дэниел Отуру. Он набрал 19 очков, а также совершил четыре подбора.

Третий матч в серии состоится 5 мая.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).

Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
