«Реал» уверенно обыграл «Хапоэль» во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

В пятницу, 1 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 завершился матч с участием испанского клуба «Реал» Мадрид и израильского коллектива «Хапоэль» из Тель-Авива. Победу во второй встрече 1/4 финала одержали хозяева площадки со счётом 102:75 (24:21, 16:21, 33:20, 29:13).

В составе хозяев наибольшую результативность показал аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо. Он принёс команде 23 очка и сделал три подбора.

В составе израильской команды команды отличился американский центровой Дэниел Отуру. Он набрал 19 очков, а также совершил четыре подбора.

Третий матч в серии состоится 5 мая.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).