Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Георгий Жбанов: нет волнения, едем только побеждать

Комментарии

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов в преддверии третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги с «Уралмашем» заявил, что команда настроена только на победу.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Есть ли волнение перед выездом?
— Нет волнения. Лечу в родной город, поэтому только рад. Едем только побеждать. Ожидаем тяжёлую физическую игру, контакт. Будем выигрывать.

— Домашние матчи получились совершенно разными. Какие положительные моменты из второй игры стоит перенести в следующую встречу, чтобы добиться успеха в гостях?
— Это наш настрой, то, как мы доверяли друг другу, двигали мяч. Это была совершенна другая команда, нежели в первом матче. Концентрация была на высшем уровне и доверие партнёрам. Надо продолжать гнать эту линию, и тогда всё у нас получится, — приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android