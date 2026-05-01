Георгий Жбанов: нет волнения, едем только побеждать

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов в преддверии третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги с «Уралмашем» заявил, что команда настроена только на победу.

— Есть ли волнение перед выездом?

— Нет волнения. Лечу в родной город, поэтому только рад. Едем только побеждать. Ожидаем тяжёлую физическую игру, контакт. Будем выигрывать.

— Домашние матчи получились совершенно разными. Какие положительные моменты из второй игры стоит перенести в следующую встречу, чтобы добиться успеха в гостях?

— Это наш настрой, то, как мы доверяли друг другу, двигали мяч. Это была совершенна другая команда, нежели в первом матче. Концентрация была на высшем уровне и доверие партнёрам. Надо продолжать гнать эту линию, и тогда всё у нас получится, — приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».