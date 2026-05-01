Евролига: результаты матчей плей-офф 1 мая

В пятницу, 1 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть один матч стадии 1/4 финала плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Результаты встречи плей-офф Евролиги 1 мая:

«Реал» Мадрид — «Хапоэль» — 102:75 (счёт в серии 2-0).

После первых матчей четвертьфинальных серий плей-офф Евролиги в противостояниях лидируют действующий чемпион турнира турецкий «Фенербахче», греческие клубы «Олимпиакос» и «Панатинаикос», а также испанский «Реал» Мадрид.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).