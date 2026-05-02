«Атмосфера в Екатеринбурге всегда классная». Жбанов — о гостевых играх с «Уралмашем»

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов в преддверии третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» заявил, что атмосфера в Екатеринбурге доставляет удовольствие и его команда настроена только на победу.

— Местные болельщики, как обычно, будут активно поддерживать свою команду. Поделитесь секретом, как настроить себя и сосредоточиться, чтобы обстановка вокруг никак не влияла?

— Да, атмосфера в Екатеринбурге всегда классная. Они активно поддерживают свою команду. Нам только в удовольствие играть в такой атмосфере. Поэтому не нужно давать какие-то наставления игрокам. Они все будут кайфовать от игры и стараться победить, — приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».