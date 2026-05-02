«Детройт» отыгрался с 1-3 и сравнял счёт в серии с «Орландо». У Каннингема — дабл-дабл

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Орландо Мэджик» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой гостей со счётом 93:79.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Кейд Каннингем, который записал в свой актив дабл-дабл. В его активе 32 очка, 10 подборов и три ассиста. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Тобиас Харрис также оформил дабл-дабл. На его счету 22 очка и 10 подборов.

Лучшую результативность в «Орландо» показал Паоло Банкеро, также оформив дабл-дабл: 17 очков, 10 подборов и шесть передач.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 3-3. При этом, команда из Детройта уступала по ходу серии со счётом 1-3.

Следующий матч между командами, который станет заключительным в серии, состоится 4 мая в Детройте.