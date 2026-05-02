Орландо Мэджик — Детройт Пистонс, результат матча 2 мая 2026, счет 79:93, плей-офф НБА — 2025/2026

«Детройт» отыгрался с 1-3 и сравнял счёт в серии с «Орландо». У Каннингема — дабл-дабл
Комментарии

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Орландо Мэджик» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой гостей со счётом 93:79.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
79 : 93
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Бейн - 17, Банкеро - 17, Да Силва - 10, Картер - 9, Блэк - 8, Саггс - 7, Битадзе - 6, Кэйн - 3, Картер - 2, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Пенда
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Харрис - 22, Робинсон - 14, Дюрен - 8, Дженкинс - 7, Рид - 6, Томпсон - 4, Холланд, Леверт, Ланир, Сассер, Стюарт, Грин, Смит

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Кейд Каннингем, который записал в свой актив дабл-дабл. В его активе 32 очка, 10 подборов и три ассиста. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Тобиас Харрис также оформил дабл-дабл. На его счету 22 очка и 10 подборов.

Лучшую результативность в «Орландо» показал Паоло Банкеро, также оформив дабл-дабл: 17 очков, 10 подборов и шесть передач.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 3-3. При этом, команда из Детройта уступала по ходу серии со счётом 1-3.

Следующий матч между командами, который станет заключительным в серии, состоится 4 мая в Детройте.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
